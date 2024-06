news

Il mercato delle criptovalute offre molte opportunità di guadagno, in particolare a chi cerca progetti nuovi e promettenti, in grado di offrire potenziali rendimenti per i primi investitori. In un momento di volatilità come quello che stiamo vivendo, puntare su prevendite con buone basi è l’idea giusta di investimento.

Ecco quali sono le criptovalute emergenti da tenere d’occhio, perché con enormi potenzialità di crescita anche dopo il listing.

1. Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) è un progetto che ha come tema quello della rana, già presente in meme coin di successo come Pepe, me in più vuole innovare il settore delle meme coin tramite la costruzione di una sua blockchain Layer 2.

Tramite questa innovazione, il progetto consentirà di ottenere transazioni più veloci e di pagare tariffe più basse, tra le altre cose. Pepe Unchained mette inoltre a disposizione il meccanismo di staking, con un APY attuale del 1629%.

Grazie quindi a questi fattori, PEPU, token nativo del progetto, costruito su Ethereum, potrebbe puntare non solo a fare almeno 10x con il listing, ma anche a consolidarsi in futuro e a superare giganti come PEPE.

Il progetto è anche forte della tokenomica, che prevede un’offerta totale pari a 8 miliardi di token, dei quali il 20% è pensato per l’acquisto durante la prevendita, mentre ben il 30% sarà distribuito agli staker come ricompensa.

Ecco come acquistare PEPU, mentre, per rimanere aggiornati sulle ultime novità del progetto basterà seguire il profilo X di Pepe Unchained o unirsi al suo canale Telegram.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

2. WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) è un altro progetto che ha buone probabilità di esplodere e che consiste in una meme coin a tema cane forte dell’uso dell’intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain insieme.

Il progetto vuole creare la sua community, chiamata Sausage Army in quanto a sostegno della sua mascotte metà cane, metà salsiccia e metà trading bot. Inoltre il progetto offre la possibilità di mettere in staking i token sin da prima del termine della presale, con un APY attuale del 174%.

WAI ha già superato $6,5 milioni in prevendita, dimostrando la sua forza e la potenzialità di un 10x con il listing, viste le sue caratteristiche che ne fanno un mix vincente.

Il progetto ha a disposizione il suo canale social su X e un gruppo Telegram, che permettono di restare aggiornati su tutte le novità in corso.

VISITA LA PAGINA DI WAI

3. PlayDoge (PLAY)

PlayDoge (PLAY) si distingue dagli altri per la forza del meme sul quale si basa, quello del Doge, e delle ricompense garantite dal gioco Play-to-Earn (P2E) che ha intenzione di lanciare, in stile 8-bit, che richiama il classico Tamagotchi degli anni ‘90.

Facendo dormire, giocare e nutrendo il proprio animale domestico nel gioco, si potranno guadagnare token PLAY, nativi del progetto, da utilizzare per vari scopi, come acquistare accessori per la pet care e per gli upgrade per il proprio animale, allo scopo di superare i livelli previsti dal gioco.

I primi acquirenti del progetto vengono inoltre ricompensati con un APY di staking pari attualmente al 121% e che è disponibile anche prima del termine della presale.

Chi vuole restare aggiornato su tutte le novità del progetto, può unirsi ai canali social ufficiali su X e Telegram.

VAI ALLA PRESALE DI PLAY

4. Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz (DAWGZ) parte come una meme coin costruita sulla rete Base, ma poi ha rivelato la sua natura multi-chain e quindi è sbarcata su altre blockchain utilizzando la tecnologia cross-chain di Wormhole e Portal Bridge, ovvero su Ethereum, Solana, la Binance Smart Chain e Avalanche.

Il progetto permette ai suoi investitori di ottenere ricompense passive grazie allo staking e al nuovo modello “Share-to-Earn”.

Grazie allo staking, del quale non si conosce ancora l’APY, infatti il progetto permette, sin da prima del termine della prevendita, di ottenere introiti passivi bloccando i token acquistati.

Inoltre è attiva la campagna “Be Social for Airdrop” che fa leva sul nuovo concetto di Share-to-Earn, e che permette di guadagnare gratis token semplicemente condividendo post e contenuti su X relativi al progetto.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire tutte le novità su X e unirsi al canale Telegram ufficiale di Base Dawgz.

SCOPRI LA PREVENDITA DI BASE DAWGZ

5. 99bitcoins (99BTC)

99bitcoins (99BTC) è il token creato dall’omonima piattaforma di apprendimento sulle criptovalute, nata nel 2010, allo scopo di diffondere la conoscenza del settore dando in cambio i token.

Il progetto mette a disposizione dei suoi utenti una serie di strumenti, ovvero corsi formativi, materiali didattici, quiz e così via, allo scopo di conoscere tutto il possibile sul settore crypto, dalla blockchain in poi.