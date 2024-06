Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Con Saronno in merito alla mozione per la Polfer in stazione di cui è parlato nell’ultima seduta del consiglio comunale.

La maggioranza ha presentato una mozione per sostenere la richiesta di una sede della Polizia Ferroviaria a Saronno, nel sistema delle stazioni di Trenord.

La mozione aveva un unico, semplice, ma importante significato e scopo: rafforzare la richiesta con il voto del Consiglio Comunale, che si supponeva unanime su questo punto, e dare un supporto al Sindaco, che ha richiesto più volte questo servizio in città, al punto che lo stesso Prefetto di Varese ne ha ritenuto non differibile la presenza di PolFer a Saronno e, a ottobre 2023, ha inoltrato richiesta al Ministero degli Interni.

Tutto qui, null’altro che una solenne manifestazione di bisogno di aiuto da parte di tutta la città tramite i suoi rappresentanti.

Ma l’opposizione ha volutamente travisato.

La Lega ha annunciato, giorni prima del Consiglio, con un comunicato del suo locale segretario, che non avrebbe votato la mozione della maggioranza sulla Polfer; poi in Consiglio ha presentato un confuso emendamento, non ammissibile.

Idem per Obiettivo Saronno, che ha presentato un emendamento per fare confusione e mettere insieme scopi totalmente diversi, uno nazionale (pressioni sul governo per avere la Polizia Ferroviaria), l’altro di organizzazione locale (per la quale avrebbe potuto presentare una specifica mozione, con proposte di interventi e relative fonti comunali di finanziamento).

A questi oppositori si addice il vecchio proverbio “dura guerra che io resisto” : ciò che interessa veramente non è la sicurezza, ma il suo contrario, su cui prosperare e basare con l’allarmismo le proprie fortune elettorali.

Un’opposizione determinata a continuare a sfruttare politicamente questo argomento, gelosa e infastidita dell’attenzione che il Sindaco e la maggioranza riservano alla sicurezza.

Hanno paura della concorrenza? E per questo buttano tutto in polemica, pur di presentarsi come gli sceriffi.

L’irresponsabilità e la miopia dell’opposizione ha prodotto un risultato paradossale: con una mozione passata coi soli voti – ma autosufficienti – della maggioranza, il Sindaco si rivolgerà agli Organi superiori senza il supporto di un consenso unanime, rappresentativo dell’intera città: una scusa in più perché, a Roma, il Ministero sminuisca la gravità della situazione della comunità saronnese e ritardi o addirittura neghi la sede fissa della Polizia Ferroviaria. Ma perché mai la PolFer a Saronno, quando l’opposizione fa opposizione ai bisogni dei suoi stessi concittadini?

Non c’è altro da aggiungere.

