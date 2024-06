Città

SARONNO – Dal 21 al 23 giugno si è svolto al Foro Italico di Roma il Trofeo Settecolli. Il meeting di nuoto più antico del mondo è giunto alla sua 60^ edizione e la Rari Nantes Saronno vi partecipa con ben 3 atlete, capaci di ottenere il tempo limite necessario per la partecipazione.

Camilla Carbone gareggia nei 50 e 100 dorso, Claudia Varisco nei 50 dorso e Asia Villa nei 200 rana. Tutte e tre migliorano la loro posizione in classifica.

Soddisfatto della trasferta e delle prestazioni il Direttore Tecnico Leonardo Sanesi: “Le atlete hanno dimostrato di saper gareggiare al meglio anche in una competizione internazionale di altissimo livello, spalla a spalla con alcuni dei più grandi campioni del nuoto mondiale. È stata un’esperienza importante e gratificante”.

Il Presidente Chiara Cantù che ha partecipato per la prima volta a questo evento sottolinea “È stato emozionante vedere la cuffia Rns in vasca tra quelle dei campioni italiani ed internazionali; le nostre nuotatrici sono state bravissime a gestire l’emozione della gara e hanno dimostrato la validità della preparazione e la loro determinazione. Assistere poi alle finali del pomeriggio è stato davvero entusiasmante e divertente, con le ragazze che non hanno perso occasione per fare selfie con i big del nuoto e chiedere loro autografi”.

Chiusa questa parentesi d’élite, l’appuntamento ora per il settore agonistico è quello dei Campionati Regionali Lombardi che vedrà impegnati gli atleti di tutte le diverse categorie che hanno centrato la qualificazione, per concludere poi la stagione per chi riuscirà a centrare l’accesso ai campionati italiani di categoria sempre a Roma.

Fotogallery

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale Whatsapp, clicca qui per iscriverti