Comasco

ROVELLO PORRO – La denuncia viene da Ave, l’Associazione verde età: come già accaduto in passato anche nelle scorse ore i vandali sono entrati in azione, di nuovo prendendo di mura la casetta dei libri di Rovello Porro, dove chiunque può portare, o prendere libri da leggere. Una iniziativa dall’alta valenza culturale, che evidentemente non tutti capiscono.

“Basta! A quando una foto trappola o altro in quel posto che è diventato il ritrovo di vandali che oltre a vandalizzare lo riducono a discarica a cielo aperto, la nostra piazzola della raccolta differenziata è più pulita… Lamentele da più parti ma nessuno fa niente” questo lo sfogo dei volontari rovellesi.

(foto: la casetta dei libri danneggiata dai vandali assieme al suo contenuto)

30062024