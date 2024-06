Città

SARONNO – E’ stata una cerimonia d’eccezione quella di ieri pomeriggio, sabato 29 giugno in Prepositurale, che ha aperto le celebrazioni della Patronale della chiesa di piazza Libertà.

A celebrare le cerimonia monsignor Ermino De Scalzi che quest’anno festeggia il 60° di ordinazione sacerdotale e il 25° di ordinazione episcopale. Un momento di festa per l’intera città che ha omaggiato il religioso saronnese con un sentito e intenso discorso di don Romeo Maggioni che ha tratteggiato la figura di De Scalzi dal legame con Saronno ai suoi numerosi successi a partire dalla rinascita dell’azione cattolica nella diocesi a Milano.

Non è mancato il saluto al nuovo prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni che arriverà ufficialmente in città l’8 settembre ma che non ha voluto mancare a questo intenso momento di preghiera, raccoglimento e rinnovamento delle tradizioni cittadine. Presenti le autorità civili e militari cittadine e una nutrita delegazione di Croce Rossine saronnesi.

Saronno, l’incendio del pallone con monsignor Ermino De Scalzi (fotogallery)

