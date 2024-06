Softball

SARONNO – All’epilogo oggi dopo un intenso weekend di gare il tradizionale “Torneo Bianchi” di Saronno: a contendersi il trofeo saranno Bollate e Porta Mortara, incontro prevevisto a partire dalle 15.

La manifestazione, organizzata dalle locali dell’Inox Team Saronno e pensata per selezioni di categoria under 16, si sta tenendo su diamante di via De Sanctis: una passerella per alcuni dei migliori talenti di questo sport.

Per il softball si anuncia una intensa molto intensa, con tanti appuntamento sia per le squadre di club, quelle giovanili e quelle maggiori, che per la Nazionali italiane. Quella maggiore sarà impegnata a metà luglio nei mondiali, previsti in Friuli Venezia Giulia.

(foto: la formazione del Bollate schierata per il trofeo Bianchi a Saronno)

