SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C, mentre la minima sarà di 20°C, con lo zero termico a 4183m. I venti saranno moderati al mattino provenienti da Sud-Sudovest e deboli nel pomeriggio da Sudovest. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo.

La pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sulle basse pianure occidentali, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulle basse pianure orientali, i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali, i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sulle Prealpi occidentali, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata. Sulle Orobie, i cieli sono molto nuvolosi o coperti per tutto il giorno, con qualche piovasco pomeridiano. Sulle Alpi Retiche, le nubi aumentano progressivamente con deboli piogge al pomeriggio, schiarendo in serata. Secondo 3BMeteo, i venti sono deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, con lo zero termico intorno ai 4000 metri.