Città

SARONNO – Ieri, domenica 30 giugno, si è spento l’amato e apprezzato direttore didattico dell’istituzione Zerbi, Umberto Castagna. L’uomo ha continuato a lavorare con grande passione e dedizione nell’ufficio segreteria del Comune, nonostante la grave malattia da cui era affetto.

Anche il sindaco Airoldi ci ha tenuto a commemorare Castagna con queste parole:”Ieri nel tardo pomeriggio ci ha lasciato il dottor Umberto Castagna. Una scomparsa prematura, giunta dopo una grave malattia che ha combattuto con grande coraggio e forza d’animo. Non appaia inutilmente elogiativo ricordarlo come dipendente pubblico esemplare per competenza, umanità e spirito di servizio. Per molti anni e fino a pochi mesi fa, direttore didattico dell’istituzione Zerbi, a lui si devono le intuizioni che hanno consentito ai nostri nidi ed asili di accogliere migliaia di bambini ed entrare nel cuore di altrettante famiglie saronnesi. L’intera Amministrazione si stringe ai suoi famigliari in questo momento di grande dolore. Riceva la giusta ricompensa del tanto bene seminato nella sua vita terrena“.

(foto d’archivio)

