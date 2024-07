Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota delle insegnanti di Cavour, Montesanto e Marzorati Nido Gianetti e Candia in ricordo di Umberto Castagna direttore didattico dell’istituzione Zerbi.

Ciao Umberto… Sei arrivato tra di noi, insegnanti, educatrici e tutto il personale dell’istituzione Zerbi, in punta di piedi. Ti sei adoperato con zelo per comprendere e aggiustare il funzionamento di un’istituzione complessa, valorizzando ognuna di noi e ponendoti al nostro stesso piano sebbene tu ne fossi il Direttore didattico.

Abbiamo fatto tanta strada con te, abbiamo avuto l’onore di conoscerti e conoscere la tua umanità, la tua professionalità, la tua dedizione e la tua competenza anche in quello che magari neppure ti competeva. Eri sempre con noi, ti abbiamo sentito vicino anche quando magari non eri del tutto d’accordo e ce lo facevi notare con discrezione. Grazie per averci guidate e aver camminato al nostro fianco in questo lavoro, duro e bellissimo.

Che il sorriso dei bimbi che con noi hai accompagnato nella crescita ti illumini quest’ultimo tratto di strada che porta nessuno sa dove.

Che il tuo grande cuore e la tua umanità resti vivo in tutti noi che ti abbiamo incontrato.

Un grazie speciale va alla tua famiglia che in questi anni di lavoro all’istituzione ha avuto tanta pazienza, dato il grande impegno che il tuo ruolo ha comportato.

A loro le nostre più sentite condoglianze.

Grazie direttore, grazie Umberto.

