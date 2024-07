news

Nvidia Corporation è una famosa azienda produttrice di chip, principalmente conosciuta nell’ambito del gaming e della grafica 3D per i suoi processori grafici (GPU).

Di recente, Nvidia ha cominciato a muoversi anche nel campo delle intelligenze artificiali, seminando AMD, unico suo competitor nel campo delle GPU.

L’azienda statunitense ha avuto una performance notevole, proprio grazie all’aumento della domanda di chip per l’IA.

Questo ha spinto Nvidia a una valutazione di 3 trilioni di dollari, con i trader che stanno valutando se potrebbe risultare un investimento migliore rispetto a Bitcoin.

Nvidia o Bitcoin?

Dall’inizio dello scorso anno, Nvidia è aumentata di oltre il 600%, mentre Bitcoin ha guadagnato il 165%.

Tuttavia, negli ultimi dieci anni Bitcoin ha superato le azioni e l’oro, così come la maggior parte degli asset. Quest’anno la criptovaluta principale ha guadagnato il 44%, un aumento alto per gli asset tradizionali.

Per quanto riguarda Nvidia, l’intelligenza artificiale ha dominato l’industria tecnologica globale, con tutte le principali aziende che investono miliardi nell’integrazione dell’IA.

Mentre Microsoft, Meta, Google e startup come OpenAI e Anthropic dominano il settore, Nvidia è stata l’azienda a trarre maggiori profitti dallo sviluppo di questa nuova tecnologia.

All’inizio del 2020, il market cap di Nvidia era di 144 miliardi di dollari, mentre oggi vale 3 trilioni di dollari ed è la terza azienda più grande al mondo. Il produttore di chip di Santa Clara ha persino superato Microsoft e Apple per alcuni giorni, diventando la più grande azienda a livello globale.

Nvidia può crescere ancora?

Tenendo conto di questi dati, Nvidia risulta un investimento migliore rispetto al Bitcoin. Tuttavia, bisogna considerare il contesto.

Per cominciare, Nvidia può continuare a crescere? Gli esperti di mercato ritengono che questo sia improbabile. Molti credono che si tratti di una bolla destinata a scoppiare.

Nvidia non è la prima azienda di infrastrutture a salire in cima alle classifiche basandosi su una bolla. Al culmine della bolla dot-com nel 2000, Cisco ha superato Microsoft diventando la società più importante a livello globale.

Tuttavia, la bolla è scoppiata e diverse aziende dot-com valutate decine di miliardi sono crollate. Oggi, Cisco non è neanche tra le 50 maggiori aziende del mondo.

Al contrario, Bitcoin ha raggiunto nuove vette ogni anno. Pertanto, a differenza di Nvidia, è molto difficile che il Bitcoin venga spodestato da qualsiasi altra criptovaluta.

Attualmente, la dominance di Bitcoin è del 53,8%, mentre il punto più basso raggiunto è stato il 38% al culmine della stagione delle altcoin a fine 2022.

Inoltre, Bitcoin offre una nuova dinamica finanziaria che non si basa sulle aziende centralizzate controllate dai miliardari. Secondo gli analisti, questa visione rende l’investimento in Bitcoin molto più significativo rispetto al possedere azioni Nvidia.

Va detto però che al momento il Bitcoin sta attraversando un periodo negativo, dopo il calo dai 66.0000 dollari agli attuali 61.854 dollari. Secondo gli analisti, il crollo è da attribuire ai pagamenti arretrati di Mt. Gox, uno dei principali exchange di BTC, ormai inattivo.

In attesa di una ripresa del Bitcoin, i trader di criptovalute stanno puntando su 99Bitcoins, una piattaforma di e-learning basata sul token nativo 99BTC che ha raccolto più di 2 milioni in presale.

99Bitcoins

99Bitcoins è una piattaforma di e-learning conosciuta nel campo delle criptovalute, in quanto nata come sito web dove veniva spiegato come acquistare il Bitcoin con Paypal.

Nel corso degli anni, il sito si è evoluto, dando la possibilità ai suoi utenti di seguire corsi sul settore degli asset digitali.

La piattaforma ha lanciato la presale del token nativo 99BTC, per creare un vero e proprio ecosistema basato sul Learn-To-Earn.

Questa meccanica permetterà agli utenti di guadagnare token 99BTC partecipando a corsi, webinar e quiz online, incentivando allo stesso tempo l’apprendimento delle criptovalute.

Inoltre, i titolari del 99BTC potranno ottenere diversi vantaggi all’interno della piattaforma 99Bitcoins, come l’accesso a webinar tenuti da esperti del settore e segnali di trading.

I trader interessati possono comprare il 99BTC in presale a un valore attuale di 0,00111 dollari, utilizzando ETH, USDT, carta di credito o BNB.

Acquistando il token con i primi tre metodi di pagamento sarà possibile fare subito staking e ottenere ricompense passive in base alla propria partecipazione allo staking pool e all’APY, attualmente al 740%.

In futuro, il team di 99Bitcoins intende portare il token 99BTC da Ethereum alla rete del Bitcoin, per una maggiore sicurezza nelle transazioni e un accesso più facile ad altri mercati.

