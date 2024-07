Cronaca

LAZZATE – Una lite fuori da un locale nel comasco, ad un certo punto è spuntato anche un coltello ed un 21enne di Lazzate è stato seriamente ferito. Questo il movimentato episodio avvenuto nella nottata domenicale, erano ormai le 4, in via Maestri comacini di Cermenate. Ad avere la peggio, dunque, è stato il giovane lazzatese, trasportato con l’ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno identificato ed interrogato molti di presenti, per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire al responsabile del ferimento. All’improvvisa gazzarra avrebbero partecipato o comunque sarebbero rimasti coinvolti una ventina di ragazzi. Anche un altro giovane di Lazzate, a quanto pare intervenuto in difesa del ventenne ferito, ha riportato alcune lesioni, comunque non gravi.

(foto archivio)

