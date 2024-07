Città

SARONNO – Karaoke stoppato dai vigili urbani a Villa Gianetti: proteste. E’ un tema del quale si è parlato molto nel fine settimana saronnese.

Maltempo, escursionisti salvati con l’elicottero dal rifugio Saronno di Macugnaga. Le persone che si trovavano presso i rifugi “Saronno” e “Zamboni” erano impossibilitate a muoversi in quanto diversi torrenti sono straripati e i sentieri di accesso erano impraticabili.

Saronno, l’avvocato Ezio Tursi… sempre più Ironman: conquistata anche Nizza.

La denuncia viene da Ave, l’Associazione verde età: come già accaduto in passato anche nelle scorse ore i vandali sono entrati in azione, di nuovo prendendo di mira la casetta dei libri di Rovello Porro, dove chiunque può portare, o prendere libri da leggere. Una iniziativa dall’alta valenza culturale, che evidentemente non tutti capiscono.

