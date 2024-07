Quella scritta da Simonetto è una guida snella e completa sulla storia e sulle vicende dell’antico borgo pensato e voluto dal Cardinal Branda Castiglioni. Non vuole essere un’ulteriore ricerca storica o filosofica su Castiglione Olona, questo compito è lasciato agli studiosi ed ai ricercatori. Queste righe vogliono rappresentare e ricordare ai tanti visitatori, in modo semplice ma vero, le storie e le vicende di questo borgo. Per meglio comprendere il valore e il significato della guida, l’autore si è avvalso delle fotografie di Franco Canziani.