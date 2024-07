Città

SARONNO – Carlo Acutis, patrono degli studenti saronnesi la cui reliquia si trova da febbraio nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, sarà probabilmente proclamato santo durante il Giubileo. La notizia è stata confermata oggi da papa Francesco nel Concistoro ordinario pubblico dedicato alla votazione su alcune cause di canonizzazione.

cutis è stato dichiarato venerabile il 5 luglio 2018 da papa Francesco ed il 21 febbraio 2020 lo stesso Francesco ha riconosciuto un miracolo a lui attribuito. La cerimonia di beatificazione è avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020 ed è stata presieduta dal cardinale Agostino Vallini in rappresentanza del papa.

La fama di santità di Acutis “si è estesa in pochissimo tempo dopo la sua morte non solo in Italia e in Europa, ma in tutti i continenti” come ha sottolineato il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, nella presentazione dei profili dei beati, oggi 15, protagonisti del concistoro.

Carlo Acutis è diventato un simbolo di vita cristiana per molti giovani fedeli in tutto il mondo. Morto a soli quindici anni a causa di una leucemia fulminante, ha lasciato un segno profondo non solo per la sua fede intensa, ma anche per la sua straordinaria capacità di usare le nuove tecnologie e internet per diffondere il messaggio evangelico. È stato definito anche “patrono di internet” per il suo impegno nel creare un sito web dedicato ai miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa cattolica.

La data esatta della canonizzazione di Carlo Acutis durante il Giubileo deve ancora essere definita. Con questa futura santificazione, Carlo Acutis sarà elevato agli altari come esempio di virtù cristiane e di gioventù vissuta alla luce del Vangelo, continuando a influenzare e motivare le generazioni future con il suo straordinario testimonio di vita.

Dal febbraio scorso una reliquia del beato si trova nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli dove è patrono degli studenti ma anche punto di riferimento per moltissimi pellegrinaggi.

