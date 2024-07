news

Il mercato delle criptovalute ha attraversato una fase ribassista, ma gli analisti ritengono che questa potrebbe finire nei prossimi mesi.

Nelle ultime 24 ore, gli asset consolidati hanno mostrato qualche lieve segno di ripresa, per questo i trader si stanno chiedendo quali potrebbero aumentare di valore a luglio.

Bitcoin

La criptovaluta più importante del mercato sta attraversando un periodo difficile, in quanto è scesa sotto i 62.000 dollari nelle ultime 24 ore.

In generale, il Bitcoin ha accusato la mancata crescita post-halving dopo il mese di aprile e dopo aver superato i 71.000 dollari a maggio è iniziata a scendere per quasi tutto il mese di giugno.

Tuttavia, secondo gli analisti, il valore del Bitcoin potrebbe tornare ad aumentare nei prossimi mesi estivi, in quanto la pressione di vendita da parte dei miner si sta attenuando, cosa che potrebbe dare nuovamente respiro all’asset.

Chiaramente, il valore del Bitcoin resta molto alto e proibitivo per la maggior parte dei trader, ma un aumento può influenzare le altcoin e favorire una fase rialzista del mercato.

Secondo le previsioni, il BTC potrebbe superare gli 80.000 dollari per la fine dell’estate e arrivare a 100.000 dollari tra il 2024 e il 2025.

Ethereum

Ethereum si trova in una situazione particolare, in quanto è cresciuta di valore dopo l’approvazione degli ETF Spot da parte della SEC, ma dopo aver raggiunto i 4.000 dollari a marzo non è riuscita a superare questa resistenza.

L’asset è arrivato sopra i 3.700 dollari a giugno, per poi scendere nuovamente sotto i 3.500 dollari. Gli esperti ritengono che l’asset ETH potrebbe aumentare nuovamente con il lancio effettivo del trading sugli ETF Spot Ethereum.

Questi potrebbero generare un afflusso dai 15 ai 20 miliardi di dollari, dando a ETH una spinta notevole che potrebbe permettergli di superare i 4.000 dollari e trovare un nuovo supporto.

Va detto che la blockchain di Ethereum deve affrontare competitor di tutto rispetto come Solana e Base, entrambi attualmente favorite dagli sviluppatori per la creazione di nuovi token.

Solana

Con la richiesta di VanEck per un ETF Spot su Solana, la criptovaluta ha goduto di una crescita del 5% nelle ultime 24 ore.

La SEC deve ancora prendere in considerazione la richiesta, tuttavia la notizia ha dato una spinta all’asset.

Di conseguenza, secondo gli analisti Solana potrebbe crescere durante il mese di luglio, con un aumento dovuto sia alla possibilità (seppur remota) di un ETF Spot su Solana, sia alla costante adozione di Solana da parte degli sviluppatori di Dapps e token.

Sebbene il token SOL abbia un valore più basso rispetto a ETH, resta il fatto che la blockchain di Solana viene spesso preferita a Ethereum, per i suoi costi bassi e la maggiore versatilità.

PlayDoge

Il nuovo gioco Web3 ispirato al Tamagotchi potrebbe avere un ottimo lancio dopo la sua presale, grazie a un gameplay vario e alle meccaniche P2E.

Il progetto ha raccolto più di 5 milioni di dollari, con il token PLAY venduto a 0,00513 dollari, un valore che aumenterà fino al listing previsto su DEX e in seguito su CEX.

In PlayDoge, i giocatori dovranno prendersi cura di un cucciolo di Doge virtuale, nutrendolo e facendolo divertire.

Per farlo si dovranno affrontare sfide di vario tipo in diversi mini-giochi, basati sui generi classici del gaming. Anche la grafica del gioco è un tributo alle console retrò, con una realizzazione in pixel-art a 16-bit di alta qualità.

I giocatori potranno ricevere ricompense in token PLAY mantenendo in salute il loro Doge. I PLAY ottenuti si potranno scambiare, tenere nel wallet, mettere in staking oppure utilizzare nel gioco per ottenere potenziamenti.

99Bitcoins

99Bitcoins, la piattaforma di e-learning sulle criptovalute, ha recentemente lanciato il suo token nativo 99BTC per creare un ecosistema basato sul Learn-To-Earn.

Questa meccanica consentirà agli utenti della piattaforma di guadagnare token 99BTC partecipando a corsi, webinar e quiz online.

Si tratta di un sistema che vuole incentivare l’apprendimento delle criptovalute, fornendo ricompense agli studenti. Secondo gli analisti, il Learn-To-Earn potrebbe favorire un aumento del valore del 99BTC dopo il lancio.

Inoltre, il token 99BTC potrà garantire l’accesso a webinar esclusivi e a segnali di trading che potranno dare una marcia in più ai nuovi trader del mercato delle criptovalute.

La presale di 99Bitcoins ha raccolto più di 2 milioni di dollari, con il token venduto a 0,0011 dollari. Dopo il lancio del 99BTC sul mercato, il team di sviluppo intende effettuare il bridging da Ethereum alla rete del Bitcoin, per una maggiore sicurezza e un accesso facilitato ad altri mercati.