TRADATE – Per tutta l’estate, la biblioteca Frera di via Zara a Tradate ospita la mostra “Pianeti 2024” in occasione del 50′ anniversario del Gruppo astronomico tradatese. Questa esposizione rappresenta un’opportunità unica esplorare i misteri del nostro sistema solare e celebrare mezzo secolo di attività dell’associazione locale dedicata all’astronomia.

La mostra offre una panoramica affascinante dei pianeti, con pannelli informativi e fotografie spettacolari che illustrano le meraviglie del nostro sistema solare. È un’occasione imperdibile per appassionati di astronomia, studenti e famiglie che desiderano approfondire le loro conoscenze sull’universo.

La biblioteca di Tradate invita tutti i cittadini a visitare l’esposizione durante l’orario di apertura per scoprire e celebrare l’importante traguardo raggiunto dal Gruppo astronomico tradatese.

(foto: una immagine della mostra allestita a cura del Gruppo astronomico tradatese, sempre molto attivo per quanto concerne l’attività divulgativa)

