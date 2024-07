SARONNO – E’ stato riaperto il parco che, nella mattinata di lunedì 1 luglio, è stato necessario chiudere per questione di sicurezza.

“Questa mattina – aveva scritto l’amministrazione sulla propria pagina Facebook – è stato necessario chiudere al pubblico, per questioni di sicurezza, il parco Salvo D’Acquisto e l’area cani di via Carlo Porta a seguito dei gravi atti vandalici compiuti da ignoti nel weekend.

Purtroppo la recinzione metallica a protezione dell’area cani e al confine con il parco è stata divelta in più punti ed ora pericolosa in quanto le varie parti metalliche sono sospese e spezzate.”

Il parco è stato già riaperto, mentre è ancora necessario mettere in sicurezza l’area cani.

“Il primo intervento d’urgenza ha permesso la messa in sicurezza del parco in poche ore tanto che il parco è stato già riaperto, mentre per l’area cani ci vorrà più tempo per permettere la sostituzione delle reti rotte. L’Amministrazione comunale stigmatizza, ancora una volta, simili azioni vandaliche che danneggiano il patrimonio pubblico e, di conseguenza, l’intera comunità.”