BREGNANO – Resta ricoverato in prognosi riservata in ospedale il 40enne che nel pomeriggio di venerdì scorso era stato scaricato da un’auto, che poi si allontanata, nei pressi di un bar di via Mazzini a Bregnano e che era suvito apparso in gravissime condizioni con ferite da arma da fuoco.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno identificato il ferito, è un marocchino ed a quanto pare in tasca aveva quella che è apparsa come “contabilità dello spaccio di droga”. L’ipotesi è che il ferimento abbia preso origine da un regolamento di conti, non si esclude che gli abbiano sparato all’interno di uno dei boschi della zona.

Non appena possibile sarà, ovviamente, interrogato anche il ferito, che si trova nel nosocomio di San Fermo della Battaglia, nel comasco, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il nordafricano risulta formalmente residente a Pavia anche se si trova in Italia senza permesso di soggiorno ed occupazione.

01072024