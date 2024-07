iltra2

VARESE – Il recupero di animali in difficoltà è una delle attività che vedono abitualmente impegnati i vigili del fuoco ed in questo caso è stato compiuto con successo un intervento piuttosto particolare e delicato.

Alle ore 15 di ieri i vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti nel comune di Lonate Pozzolo in via Repossi, per il salvataggio di una civetta che era rimasta intrappolata nella canna fumaria di un’abitazione. Il rapace è stato estratto spaventato ma del tutto incolume dalla canna fumaria, e pronto per essere rimesso in libertà.

(foto: la simpatica civetta che è stata recuperata, sana e salva, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto ieri a Lonate Pozzolo nel Varesotto)

