SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, mentre la minima sarà di 16°C, con lo zero termico a 3742m. I venti saranno deboli al mattino provenienti da Nordest e al pomeriggio deboli da Sud-Sudest. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo.

Pressioni medio-alte garantiscono un avvio di giornata discreto, ma lasciano spazio a aria più umida che causa un peggioramento serale con deboli piogge. Sulle basse pianure occidentali, i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali, la giornata è caratterizzata da tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Sulle pedemontane-alte pianure, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata. Sulle Prealpi occidentali, i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, portando deboli piogge. Sulle Orobie, i cieli sono inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, che causa deboli piogge serali. Sulle Prealpi orientali, le nubi aumentano progressivamente con deboli piogge dal pomeriggio. Sulle Alpi Retiche, i cieli sono inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Secondo 3BMeteo, i venti sono deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, con lo zero termico intorno ai 3450 metri.