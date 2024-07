Sport

SARONNO – Fbc Saronno fra i protagonisti del mercato di Eccellenza: lungo l’elenco dei giocatori arrivati in casa biancoceleste negli ultimi giorni ed altri “colpi” di mercato sono annunciati nei prossimi giorni. Il direttore generale Marco Proserpio si sta infatti dando molto da fare perchè i saronnesi siano all’altezza delle altre squadre che nel prossimo campionato punteranno al salto di categoria.

I giocatori in arrivo

Il futuro Saronno sarà molto rinnovato. In attesa delle ufficializzazioni, sono certi i nomi di Giacomo Mammetti, attaccante classe 1988 proveniente dalla Vergiatese; il 2002 Stefano Locati attaccante ex Solbiatese, il mediano classe 1991 Jordan Pedrocchi ed il terzino destro Federico Ortolani, classe 1997 dal Magenta che ha appena vinto i playoff. Poi l’attaccante Riccardo Vaglio, classe 1993, dall’Oltrepò che ha vinto tre campionati in tre anni.

02072024