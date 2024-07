Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la conclusione della 38° edizione del palio di Santa Margherita, l’intrattenimento all’oratorio di via Borroni di Caronno Pertusella non si ferma grazie alla “21042 Cup”, un torneo triangolare di calcio a 7 organizzato da un gruppo di giovani ragazzi caronnesi con lo scopo di rianimare il paese mettendo al centro la passione per lo sport che si svolgerà durante la serata di martedì 2 luglio a partire dalle 20.

Le tre squadre partecipanti si sfideranno tra di loro disputando tre partite composte da due tempi regolamentari di 15 minuti e da 5 minuti dedicati agli “shootout”, una variante dei calci di rigore utilizzata nelle competizioni non ufficiali di calcio, oltre che in sport come l’hockey, che consiste in un calcio di rigore in movimento alla distanza di 32 metri dalla linea di porta. Dopo le tre partite di qualificazione, le due squadre vincenti disputeranno la finale che decreterà la squadra vincitrice del torneo. Al termine della competizione, avverrà l’assegnazione del trofeo ai vincitori accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che, insieme al tifo sugli spalti, la musica e il bar, intratterrà il pubblico presente.

Come ricorda uno dei fondatori del torneo Riccardo Borroni, “l’obbiettivo del torneo è quello di raggruppare i ragazzi accomunati dalla passione per il calcio in un evento che riesca a unire i valori dello sport come l’inclusività alla spettacolarità delle nuove tipologie di calcio che si sono sviluppate negli ultimi anni nelle piattaforme online come la Goat League o la Kings League, la competizione creata nel 2023 da Gerard Piqué da cui il torneo eredita alcune parti del regolamento”.

(foto da archivio)