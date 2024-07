Cronaca

ORIGGIO – Sei persone, fra le quali due minorenni, hanno avuto bisogno di cure mediche per l’ennesimo incidente stradale avvenuto in autostrada A9 nel tratto fra lo svincolo di Uboldo Origgio e la connessione con la A8. E’ accaduto in direzione sud, alle 16.15.

Da quelle parti prosegue la serie di incidenti, dunque. In questo caso si sono scontrate due automobili ed è arrivato anche l’elisoccorso, partito da Como; oltre ad automedica e tre ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale.

Nessuno è apparso comunque in pericolo di vita, i ferito sono stati distribuito fra l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, e Garbagnate Milanese.

La polstrada ha avviato accertamenti. L’accaduto ha causato code e rallentamenti in autostrada.

Proprio nei giorni scorsi l’ultimo incidente un quel tratto autostradale.

03072024