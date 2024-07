Comasco

ROVELLASCA – “Fermo temporaneo delle casette dell’acqua di Como acqua: a Rovellasca il riferimento va a quella di via Montegrappa”. Ad informare i cittadini dello stop è il sindaco Sergio Zauli.

Tutti gli impianti interessati dai lavori

Questo il comunicato di Como acqua: “Informiamo tutti gli utenti che sino a giovedì 4 luglio le casette dell’acqua situate nei seguenti comuni potrebbero risultare momentaneamente fuori servizio per via di alcune operazioni di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico: Cadorago, via Manzoni; Guanzate, via Don Gamberi; Lomazzo, via Veneto e viale Somaini; Bregnano, via dello Sport; Cermenate in via Montale; Rovellasca, via Montegrappa; Rovello Porro, via Ferrari; Capiago Intimiano, via Serenza; Cantù, via Martin Luther King (piazzale Cai). i scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione. Como Acqua sta lavorando per migliorare ulteriormente il servizio e continuare a fornire un’acqua buona e sicura”.

(foto archivio: una casetta dell’acqua che è situata nella zona)

