MILANO – LOMBARDIA – Google Translate parla lombardo. Da qualche giorno, infatti, sul famoso traduttore online è possibile convertire qualsiasi testo anche in lingua lombarda, o viceversa. Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, commenta: “La nostra lingua, quella lombarda, è riconosciuta istituzionalmente a tutti gli effetti fin dal 2016 grazie a una legge regionale fortemente voluta dalla Lega, in più ha il proprio codice per la rappresentazione dei nomi delle lingue (codice internazionale ISO 639) e l’UNESCO l’ha censita come lingua a rischio di estinzione.

In Regione ci siamo già mossi per salvaguardarla e abbiamo presentato una nuova proposta di legge per meglio tutelare e valorizzare il lombardo e le sue varietà locali, istituendo la Giornata regionale della lingua lombarda e il Registro delle associazioni che svolgono attività di ricerca e studio della lingua lombarda, di promozione e diffusione delle identità e delle tradizioni lombarde.

C’è il forte rischio – sottolinea Corbetta – che nel giro di pochi anni la lingua lombarda, vero patrimonio storico-culturale e identitario della Lombardia, possa scomparire per sempre. Proprio per questo auspichiamo una rapida approvazione del nostro progetto di legge e ringraziamo Google per la bellissima iniziativa che, oltre a essere simpatica, siamo certi sarà d’aiuto per riuscire a salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, corti e cascine lombarde.

Ho provato il nuovo servizio, sicuramente qualche traduzione è da affinare, però – conclude il leghista Corbetta – Google Translate ha superato il test della cadrega”.

