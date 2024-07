iltra2

GORNATE OLONA – Incidente stradale l’altro giorno a Gornate Olona. Il sinistro si è verificato alle 11.40 in via Primo maggio dove una ragazzina è caduta dalla propria bicicletta.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per prestare le primissime cure alla malcapitatam una quattordicenne quindi visitata e medicata dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce rossa, presto arrivata sul luogo dell’incidente, inviata da Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie.

A questa vicenda non è mancato il lieto fine; infatti per la giovane non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale, avendo riportato soltanto delle lievi contusioni.

