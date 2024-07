news

Il mercato delle meme coin è in continuo fermento e i dati che riportano lo stato di questa nicchia sono più entusiasmanti che mai. Le ultime analisi in merito dimostrano come sia uno dei settori più redditizi e tra le prime dieci meme coin più popolari spicca Brett (BRETT) che nelle ultime 24 ore sta vedendo un sentimento positivo che potrebbe aver dato inizio a una bull run.

L’aumento di oltre il 20% nell’ultima settimana ha visto raggiungere un picco di scambio pari a 0,1639$ per token. Il picco ha visto poi un assestamento con una discesa verso l’attuale 0,1612$, tuttavia il segnale positivo è ormai avviato e molti analisti prevedono un altro potenziale rialzo che potrebbe raggiungere 0,20$. Allo stato attuale BRETT è posizionata al settimo posto tra le meme coin globali.

Brett è un progetto che ha fatto dell’assenza di mining un punto principale della sua esperienza, fissando il limite massimo di token a 10 miliardi. Questi elementi sono più che sufficienti per le fluttuazioni importanti che la meme coin sta vivendo negli ultimi tempi.

Brett riuscirà a rompere la resistenza?

Gli investitori si stanno chiedendo in queste ore se alla fine Brett riuscirà a rompere la resistenza sfondando il tetto di 0,20$. D’altronde è un traguardo particolarmente elusivo che è già sfuggito in passato alla meme coin. Il picco raggiunto tre settimane fa è stato di 0,193$, momento in cui ci si aspettava che potesse superare la soglia psicologica.

La spinta però non è stata sufficiente e Brett è nuovamente capitolata, scendendo a 0,122$ a metà giugno. La risalita ha richiesto meno del previsto, però, e ci troviamo di nuovo di fronte a un momento cruciale dell’asset. Se dovesse effettivamente rompere la soglia di 0,20$, spingerebbe anche la capitalizzazione di mercato di BRETT sopra i 2 miliardi di dollari, superando di fatto altre meme coin di successo come Floki (FLOKI) e Bonk Inu (BONK).

Il sentimento positivo non è casuale, ed è portato avanti anche dal team di Brett che ne continua a espandere l’accessibilità. Ora è possibile depositare token BRETT su SeamlessFi, introducendo le possibilità del mondo della finanza decentralizzata. L’ecosistema Base è in costante fermento perché non c’è solo Brett da tenere d’occhio, ma anche Base Dawgz, meme coin in presale che ha superato 2,2 milioni di dollari in finanziamenti.

Base Dawgz a $2,2 milioni in ICO: ricetta di una presale di successo

Brett è senza dubbio un asset importante su blockchain Base, il clamore che sta suscitando la sua potenziale bull run è un sintomo positivo della popolarità delle meme coin e con un market cap di oltre 48 miliardi di dollari, i progetti non tardano a presentarsi agli investitori. Restando in ambito Base, la presale di cui tutti parlano è Base Dawgz ($DAWGZ) meme coin che vuole ridefinire il concetto di trading multi-chain.

Passare in maniera seamless sulle varie blockchain per fare trading non solo su Base ma anche su Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche, è il punto cardine del progetto. L’inter-operatività sulle varie blockchain viene immaginata dal team come uno sport estremo, il Base Jumping. Che meme coin sarebbe, però, senza un cagnolino a fare da mascotte? L’ormai perenne Shiba Inu è il volto di Base Dawgz, vestito di tutto punto con una tuta da base jumper per districarsi nel mondo decentralizzato senza alcun limite.

La fase di presale ha raccolto oltre 2,2 milioni di dollari ed è ancora possibile partecipare al progetto. Il costo attuale di 1 DAWGZ è di 0,005534$ e i token possono essere acquistati utilizzando ETH, BNB, AVAX e SOL. Il prezzo è ancora particolarmente basso, segno di potenziali ritorni futuri non appena ci sarà il listing del token.

Base Dawgz si espande anche nei meccanismi share-to-earn. I partecipanti possono infatti godere di una campagna di aridrop che premia la creatività e l’engagement con la community. Condividendo meme e contenuti in merito a Base Dawgz sul proprio account X si avrà la possibilità di ottenere punti riscattabili per ulteriori token $DAWGZ.

