Città

SARONNO – In questi giorni è programmato il montaggio delle nuove torri faro che illumineranno lo stadio “Colombo Gianetti” e, “per consentire le operazioni in sicurezza, è stata predisposta la chiusura della via Parini, nel tratto antistante il campo sportivo”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica

Salvo imprevisti meteo, da domani 3 luglio e sino a venerdì 5 luglio, dalle 7.30 alle 16, via Parini (nel tratto compreso tra l’area di parcheggio della scuola Pizzigoni e via Cattaneo e via Lattuada) è area di cantiere, ove vigono divieto di sosta, su entrambi i civici, in regime di rimozione forzata e divieto di transito (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali vige doppio senso di circolazione, a monte ed a valle dell’area di cantiere).

Cambia viabilità e raccolta rifiuti

La viabilità all’interno dell’area di parcheggio della scuola Pizzigoni sarà a doppio senso di circolazione con uscita sulla via Miola e possibilità di svoltare in entrambe le direzioni. La raccolta dei rifiuti a domicilio verrà mantenuta regolare: i mezzi passeranno prima delle 7.30, così da non intralciare le operazioni all’interno dello stadio.

(foto archivio: lo stadio di Saronno con sullo sfondo una delle vecchie torri faro)

02072024