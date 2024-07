Città

SARONNO – “Dieci giorni fa, a Saronno, piazza Schuster ha visto un evento epocale: la presentazione della nuova scultura luminosa “No Wars”. Un’opera d’arte di cui si è parlato tanto, ma non per il suo messaggio pacifista quanto per il costo e i risvolti tragicomici che ha portato con sé. Alla presenza del Sindaco e di altre autorità, la scultura è stata accesa, e con essa anche internet, inondato di commenti ironici e battute sagaci”.

Inizia così la nota di Claudio Sala della Lega che prosegue ricordando come il progetto Luci d’artista prevede la realizzazione di due opere con un investimento di 30 mila euro.

“Un piccolo dettaglio che, come prevedibile, non è passato inosservato sui social. I gusti sono soggettivi, è vero, e non entriamo nel merito artistico dell’opera. Tuttavia, il vero capolavoro parrebbe essere la gestione energetica della scultura. Infatti, dal giorno in cui è stata installata, tutti i lampioni di piazza Schuster rimangono accesi, ventiquattro ore al giorno. Sì, avete capito bene, ogni singolo lampione illumina la piazza giorno e notte”.

Prosegue Sala: “La segnalazione ci è giunta da alcuni residenti, ma non abbiamo dovuto scavare troppo a fondo per verificarla. Basta passare in piazza a qualsiasi ora per essere accolti da una luminosità degna di una città del futuro”.

Da qui la domanda: “Ci chiediamo quindi, in modo retorico ma non troppo: come mai i paladini del verde che ci amministrano sperperano risorse energetiche per mantenere in vita una scritta luminosa? Dove sono finiti gli slogan della Saronno sostenibile, ecologica e soprattutto per la Terra? Nel caso in cui non dovesse trattarsi di una sfortunata coincidenza, immaginiamo i nostri amministratori di fronte a un dilemma: spegnere la scultura per risparmiare energia e rischiare di essere bersagliati dai commenti social ancora più feroci, o lasciarla accesa e beccarsi comunque le critiche per lo spreco energetico. Un vero e proprio rompicapo. Insomma, si predica bene ma si razzola male. Invitiamo con calore i nostri amministratori a trovare una soluzione più sostenibile per evitare di lasciare i lampioni accesi tutto il giorno. Magari la prossima volta, prima di illuminare il mondo con un messaggio, ci si potrebbe illuminare con un po’ di buon senso“.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti