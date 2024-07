Città

SARONNO – E’ stato don Federico Bareggi nell’omelia a tratteggiare, oggi pomeriggio martedì 2 luglio, la figura di Umberto Castagna direttore didattico dell’istituzione Zerbi che si è spento domenica dopo una malattia che ha affrontato con coraggio.

La Prepositurale ha faticato a contenere amici, conoscenti e semplici cittadini che hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto al saronnese apprezzatissimo per la sua attività nell’istituzione che gestisce le scuole materne cittadine ma anche per il suo impegno nella società civile: da quello per il commercio solidale a quello per gli aiuti internazionali senza dimenticare la ricerca.

Alla messa, celebrata da don Vincenzo Bosisio, hanno partecipato anche diverse autorità cittadine dal sindaco Augusto Airoldi agli assessori Ilaria Pagani, Franco Casali, Gabriele Musarò senza dimenticare il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e Giuseppe D’Elia presidente dell’istituzione Zerbi.

“Capisco il dolore e la nostalgia che state provando – ha esordito don Federico – era una persona a cui si voleva bene facilmente e che colpiva profondamente le persone che incontrava. Umberto Castagna era stimato sul lavoro e affrontava le difficoltà della vita con pace e serenità. Faceva sentire questo suo impegno per la pace, la tranquillità anche alle persone che aveva intorno”.

E ha concluso: “Umberto è stato un uomo di pace che lavorava perchè tutti fossero in pace. In città si occupava dei più piccoli ma non dimenticava di impegnarsi per chi soffriva e aveva bisogno di pace in altre parti del mondo”.

Toccante, al termine della funzione religiosa, il ricordo dei figli Stefano, Francesco e Letizia che hanno ricordato le passioni del padre “dal Milan, alla montagna passando per le partite di Risiko” ma soprattutto dei valori che ha trasmesso loro. “Ciao papi hai sempre detto che avresti voluto una celebrazione semplice e allegra con tanti sorrisi e pochi pianti – hanno esordito – Noi abbiamo fatto il possibile. Sei stata una persona rivoluzionaria. Portatore di una rivoluzione silenziosa e gentile capace di trasformare la quotidianeità in qualcosa di eccezionale che dava importanza alle persone e alle relazioni”.

Intensi anche i ricordi delle realtà con cui Castagna ha collaborato dall’istituzione Zerbi alle realtà di volontariato fino agli amici di gioventù. Tutti interventi che hanno messo in risalto l’alta umanità di Castagna, i valori, l’impegno per il prossimo e anche la grande disponibilità nell’impegno per gli altri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti