SARONNO – Si sono tenuti questo fine settimana, a La Spezia, i campionati italiani individuali assoluti su pista, che hanno visto gli atleti Osa protagonisti. Molto buoni anche in prospettiva futura, i risultati ottenuti, che testimoniano la validità del progetto tecnico considerata anche la giovane età di chi ha gareggiato.

A partire dalla staffetta 4×100 Bullani, Trento, Luraschi, Antonietti (uno juniores e tre promesse), che ha ottenuto un ottimo quarto posto finale con 40.56. Qualcosa da perfezionare nei cambi e la possibilità d’impiegare anche Filippo Cappelletti, al momento infortunato, fanno ben sperare per gli Italiani promesse di Rieti a fine mese, dove i nostri ragazzi difenderanno titolo e record Tricolore, e ovviamente per il prossimo anno.

Ottimo risultato, anche se con un un punteggio sicuramente migliorabile, anche per Alessandro Arrius, che si è classificato al sesto posto nel decathlon con 6658 punti. Per il forte multiplista saronnese, già più volte campione italiano della specialità nelle categorie giovanili, si è trattato del primo campionato italiano da senior e i margini su cui lavorare sono ampi.

Molto bene anche Edoardo Luraschi nei 200, che ha conseguito con 21.17 in batteria (primato stagionale) il non facile obiettivo di qualificarsi per la finale di specialità, dove ha ottenuto un ottimo settimo posto con un 21.21 sicuramente “appesantito” dall’aver corso la 4×100 il giorno precedente.