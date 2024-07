Softball

SARONNO – Per Alessandra Rotondo e Christina Toniolo (foto) dell’Inox Team Saronno e per Melany Sheldon della Rheavendors Caronno la pre-convocazione nell’Italia softball, in raduno a Udine in vista dei Mondiali che si giocheranno a metà mese in Friuli Venezia Giulia. Intanto oggi la prima uscita, con una amichevole contro la forte Università dell’Arizona.

L’allenatore delle azzurre, Federico Pizzolini, ha per ora convocato 17 atlete, per poi definire la rosa che affronterà i Mondiali: nel gruppo ci sono anche le ex saronnesi Andrea Filler (che ora gioca negli Stati Uniti d’America), Laura Vigna (che milita adesso nel Forlì), Alice Nicolini e Giulia Longhi (adesso tutte e due nel Bollate).

Ai Mondiali l’Italia è inserita nel gruppo A con Stati Uniti d’America, Cina e Canada. Sole le prime due parteciperanno poi al Super round per le medaglie.

