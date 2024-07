Softball

SARONNO – Il Bollate si è aggiudicato la nona edizione del Torneo Bianchi, manifestzione di softball giovanile – dedicata alle under 16 – che lo scorso fiune settimana e per quattro giorni ha animato il campo da gioco saronnese di via De Sactis con partite avvincenti e belle giocate da parte delle giovani atlete.

“A loro, a tutte le squadre partecipanti, ai volontari, ai genitori e ai tifosi presenti va il nostro grazie più grande per aver contribuito a questo storico appuntamento. Non vediamo già l’ora che sia l’anno prossimo per la decima edizione!” dicono gli organizzatori della Inox Team Saronno. Per tutte le atlete, una occasione di divertimento praticando il proprio sport preferito.

(foto Bollate softball: la formazione bollatesi schierata con la coppa)

02072024