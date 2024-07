news

Solana (SOL) ha mostrato una crescita impressionante nel 2024, con un aumento di circa l’800%. Secondo CoinMarketCap, negli ultimi 12 mesi il token ha visto un incremento di oltre il 770%, nonostante un recente calo al livello di 141 dollari.

Al contrario, Bitcoin ed Ethereum sono cresciuti rispettivamente del 100% e dell’82% nello stesso periodo. Questo ha posizionato SOL tra le prime tre criptovalute sul mercato, portando due aziende a presentare richiesta per ETF Spot su Solana.

21Shares e VanEck richiedono gli ETF su Solana

Questa settimana, 21Shares e VanEck hanno presentato una domanda per gli ETF Spot su Solana, segno dell’interesse degli investitori nei confronti di SOL e della conversione normativa in corso negli Stati Uniti.

L’ETF Spot Solana richiesto da 21Shares è stato progettato per seguire le prestazioni di Solana (SOL) aggregando il valore nozionale dell’attività di trading di SOL sui principali exchange spot, con Coinbase Custody Trust Company come custode.

La domanda segue la richiesta da parte di VanEck del 27 giugno che ha portato a un aumento del 7% del valore di SOL. Tuttavia, la domanda di 21Shares non ha avuto un impatto immediato sull’asset che al momento viene scambiato a un valore di 146 dollari.

Il crescente interesse per gli ETF su Solana arriva mentre il mercato delle criptovalute anticipa cambiamenti normativi e una maggiore accettazione, anche al di fuori degli Stati Uniti.

Infatti, il gestore di fondi canadese 3iQ ha presentato una domanda per un ETF Spot su Solana, con l’obiettivo di lanciare il primo prodotto di questo tipo in Nord America, sulla Toronto Stock Exchange.

Nonostante le recenti domande, l’assenza di un prodotto futures su Solana è vista come un possibile ostacolo per l’approvazione degli ETF Spot.

Eric Balchunas, analista senior di ETF presso Bloomberg, ha notato che le probabilità di approvazione per un ETF su Solana sono strettamente legate a possibili cambiamenti nella presidenza degli Stati Uniti e negli atteggiamenti normativi nei confronti delle criptovalute.

Secondo Brian Kelly di CNBC Solana sarà la prossima criptovaluta a ottenere un ETF, dopo Bitcoin ed Ethereum.

L’analista ha evidenziato il successo degli ETF su Bitcoin, indicando una forte domanda per la regolamentazione degli asset nel mercato delle criptovalute.

Matthew Sigel, capo della ricerca digitale di VanEck, ha paragonato Solana ad altre commodity digitali come Bitcoin ed Ether, evidenziando il suo utilizzo nelle transazioni e nei servizi computazionali sulla blockchain.

Sigel ha sottolineato le robuste caratteristiche di Solana, tra cui alta capacità di throughput, basse commissioni di transazione, protocolli di sicurezza rigorosi e una comunità vibrante.

Le commissioni convenienti e la versatilità di Solana hanno attirato tantissimi sviluppatori di Dapps e token, compresi quelli della nuova meme coin Base Dawgz.

