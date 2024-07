Calcio

SARONNO – Sarà la volta buona? E‘ quello che si augurano gli sportivi saronnesi a fronte della notizia che da ieri e sino a 11 luglio lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi è chiuso (ai club che solitamente l’utilizzano) perchè diventa area di cantiere per l’arrivo delle torri faro. Un progetto, quello di sostituire le attali che sono conciatissime e rifare l’impianto di illuninazione, vsrato l’anno scorso dall’Amministrazione civica con i fondi Pnrr ma che si era quasi subito arenato.

Le opere erano iniziate e durate pochissimo, poi tutto si è fermato per un anno, neppure l’ombra delle nuove torri faro che sarebbero adesso finalmente disponibili. Saranno, se non vi saranno ulteriori intoppi, prima demolite le vecchie torri e quindi collocate quelle nuove, che dovrebbero disporre di fari a led in grado di illuminare meglio campo e pista di atletica ed anche di ottenere risparmi sulla bolletta energetica. Si farà in tempo a fare tutto entro fine agosto quando il Fbc Saronno calcio sarà chiamato alle gare di Coppa Italia, tradizionalmente in orario serale? E’ l’interrogativo che si pongono i tifosi.

Ma restiamo al presente; a causa dell’avvio delle opere, con la comnicazione da parte del Comune ai club sportivi che utilizzano lo stadio che sarà area di cantiere per i prossimi giorni, il Fbc Saronno ha spostato gli open day per i giovani al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

(foto archivio: una veduta dello stadio, sullo sfondo una delle vecchie torri faro)

