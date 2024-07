Comasco

TURATE – Sono scattate le manette per il turatese che in diverse circostanze si era reso responsabile di liti con minacce nei confronti dei vicini di casa.

Per tutelare la privacy delle persone coinvolte non sono stati resi noti dettagli ma la vicenda era così grave e oltre la normale dialettica delle liti tra vicini che è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo le segnalazioni, gli interventi e anche le indagini dei carabinieri della compagnia di Cantù e in particolare della stazione cittadina di Turate si è arrivati ad un decreto di carcerazione nei confronti del 37enne. L’uomo residente a Turate aveva già avuto problemi con la legge per altri reati e ora è stato arrestato per le pesanti minacce ai vicini di casa.

