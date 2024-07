Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ha dell’incredibile l’insolita emergenza affrontata dai soccorritori ieri, lunedì 2 luglio, intorno alla stazione di Caronno Pertusella nei pressi di piazza Sandro Pertini.

L’allarme è scattato alle 10 quando al numero unico delle emergenze è arrivata la segnalazione per la presenza di un uomo sdraiato sui binari. Diverse le ipotesi dal tentativo di compiere un gesto estremo al malore improvviso mentre si attraversava i binari in modo comunque irregolare. In ogni caso era necessario un tempestivo intervento e così vigili del fuoco e ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca si sono recati sul posto raggiunti anche dalla Polfer.

Facile immaginare il sollievo ma anche la sorpresa dei soccorritori quando si sono accorti che l’uomo, un 46enne, stava dormendo. E’ stato svegliato e portato in una zona sicura. In prima battuta, in stato confusionale, non ha saputo spiegare come mai stesse dormendo tra i binari con evidenti rischi per la sua incolumità e per la regolarità della circolazione ferroviaria. L’uomo era comunque in buone condizioni e non è stato necessario il trasferimento all’ospedale. Dovrà comunque chiarire la propria presenza sui binari con le forse dell’ordine.

