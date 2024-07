iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Unitalsi in festa lo scorso fine settimana a Venegono Superiore, alla Casa Alpina: “Una importante realtà associativa sul nostro territorio, determinata e decisa a portare avanti il suo prezioso “lavoro” dice l’assessore comunale Natale Mazzotta. Presente all’appuntamento anche il sindaco Walter Fabiano Lorenzin.

Unitalsi, acronimo di Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari internazionali, è un’associazione fondata nel 1903 con l’obiettivo principale di organizzare e supportare pellegrinaggi per persone malate, con disabilità, anziane o in difficoltà. L’associazione è presente in tutte le regioni italiane attraverso le sue sezioni, sottosezioni e gruppi.

(foto: un momento della festa che ha unito i volontari del gruppo di Unitalsi, tanti cittadini e i rappresentanti dell’Amministrazione civica venegonese. L’evento si è svolto alla Casa Alpina)

02072024