L’estate 2024 potrebbe dare molta soddisfazione agli appassionati di meme coin, grazie a diversi progetti interessanti in fase di presale.

Le presale offrono opportunità uniche per entrare nel mercato prima del lancio ufficiale e potenzialmente ottenere notevoli profitti nel caso di crescita dei token promossi.

Le quattro meme coin in presale principali che vale la pena monitorare attentamente per l’estate sono Pepe Unchained, PlayDoge, WienerAI e Base Dawgz. Vediamo quali sono le loro caratteristiche e quali vantaggi possono dare ai trader.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è una nuova meme coin basata sul token PEPE che sta ottenendo un buon successo in presale. Il progetto ha raccolto 1,7 milioni di dollari, con il token PEPU venduto a 0,0081939 dollari, con incrementi del valore previsti per ogni fase della presale.

Per comprare PEPU è necessario collegare il wallet digitale al sito ufficiale del progetto e scambiare il token con ETH, USDT, carta di credito o BNB.

Comprando PEPU con i tre metodi di pagamento principali, sarà possibile fare staking e ottenere ricompense con un APY attuale del 1104%. I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di 2 anni, al ritmo di 608.82 PEPU per blocco Ethereum.

L’obiettivo del team di Pepe Unchained è creare una blockchain Layer-2 denominata “Pepe Chain”, per accelerare le transazioni e ridurre i costi. Il token PEPU verrà portato da Ethereum alla sua blockchain nativa, una volta che questa verrà lanciata sul mercato.

VAI ALLA PRESALE DI PEPE UNCHAINED

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge è un gioco P2E (Play-To-Earn) ispirato al Tamagotchi, il popolare life simulator portatile creato da Bandai negli anni ’90.

La presale del progetto ha superato i 5 milioni di dollari, con il token nativo PLAY venduto a 0,00514 dollari. In PlayDoge, i giocatori devono nutrire e rendere felice un cucciolo di Doge virtuale affrontando sfide in diversi mini-giochi.

Il gioco offre un gameplay divertente e variegato, basato sui generi classici del gaming e arricchito da una grafica in pixel-art in stile 16-bit ad alta risoluzione.

La meccanica P2E implementata nel titolo, consente ai giocatori di ottenere ricompense in token PLAY, in base all’umore del loro Doge. Di conseguenza, maggiore sarà l’abilità nei mini-giochi e nel curare il cucciolo, maggiori saranno le ricompense in token PLAY.

I token vinti si potranno scambiare, mantenere nel wallet o utilizzare nel gioco per potenziare il Doge e superare i livelli più difficili dei mini-giochi.

Inoltre, i token PLAY acquistati durante la presale verranno messi in staking, permettendo ai titolari di ottenere un reddito passivo con un APY attualmente del 114%.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE