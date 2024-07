Ceriano Laghetto

SARONNO – CERIANO LAGHETTO – E’ arrivato nelle ultime ore l’appello della sorella del 55enne colpito da malore a Ceriano lo scorso 6 giugno. L’uomo si era accasciato mentre correva sulla ciclopedonale tra Saronno e Ceriano era stato soccorso da una studentessa che ha dato anche l’allarme al numero unico delle emergenze. Dopo i primi accertamenti del personale dell’automedica era stato trasferito all’ospedale di Legnano.

“Nell’articolo sull’accaduto – spiega la sorella – si parla dell’intervento di soccorso ad opera di una donna sembrerebbe studentessa in infermieristica la quale avrebbe iniziato le manovre rianimative che hanno determinato la sopravvivenza di mio fratello in un caso di arresto cardiaco che nella stragrande maggioranza dei casi risulta fatale. Le condizioni di mio fratello non sono buone i medici ci danno poche speranze perché ritengono che l’arresto abbia determinato danni irreversibili al cervello ma sentiamo comunque l’obbligo morale di ringraziare questa donna che nella peggiore ipotesi ci ha comunque regalato una speranza”.

Da qui l’appello a chi conosce la studentessa: “Per noi cominciare una ricerca è molto complicato perché noi fratelli viviamo a 1000 chilometri di distanza in provincia di Salerno. Qui chiedo a chi la conosca di mettersi in contatto con la redazione e provvederà a fornirci i contatti in modo poterla ringraziare per il suo intervento”.

