SARONNO – Come di consueto la polizia stradale ha reso note date e luoghi delle rilevazioni con gli autovelox mobili per i prossimi giorni. Attenzione oggi a chi percorre l’autostrada A9 Lainate-Chiasso, dove l’autovelox peraltro tornerà ancora in questo inizio di mese

3 luglio

A9 Lainate-Chiasso CO

Ss394 del Verbano Orientale VA

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

4 luglio

Ss9 via Emilia LO

Ss9 via Emilia MI

Sr235 di Orzinuovi PV

Sp128 Treviglio-Cologno al Serio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

5 luglio

Sp61 della Valle di Tresa VA

6 luglio

A7 Milano-Genova PV

A51 tangenziale Est di Milano MI

A9 Lainate-Chiasso CO

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Ss38 dello Stelvio SO

Ss9 via Emilia MI

Ss9 via Emilia LO

Sr235 di Orzinuovi Pv

Sp10 Padana Inferiore MN

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

Sp470 della Valle Brembana BG

7 luglio

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Ss629 del lago di Monate VA

Ss9 via Emilia Mi

Ss9 via Emilia LO

Sr235 di Orzinuovi PV

Sp235 di Orzinuovi LO

