Calcio

SOLARO- L’Universal Solaro prosegue con il calciomercato in entrata e chiude due colpi under: in arrivo Andrea Frontini e Silvio Mariani.

L’attaccante classe 2005, Andrea Frontini approda in maglia giallorossa, dopo una stagione trascorsa in Promozione con il Gallarate. Due reti nel corso dello scorso campionato, cerca il salto di qualità con l’Universal. In passato ha vestito anche i colori della Caronnese, dopo il percorso giovanile alla Castellanzese.

Anche Silvio Mariani, difensore classe 2005, si unisce alla società milanese. Mariani arriva dalla Castellanzese, dove ha giocato nel campionato di Juniores Nazionali. Nonostante la sua posizione difensiva, è riuscito a segnare tre goal nella scorsa stagione, dimostrando le sue abilità sia in fase difensiva che offensiva.

Con questi due innesti, l’Universal mostra il proprio interesse anche verso dei giovani di qualità, che potranno essere un’arma in più nel corso della prossima stagione.

(foto in copertina: Silvio Mariani)

