CESANO MADERNO – Tra i premiati con l’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferite ogni anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il cesanese Pasquale Griesi, assistente capo della polizia di Stato del III Reparto Mobile di Milano.

A consegnare il prestigioso riconoscimento, durante la cerimonia in Prefettura a Monza, il prefetto Patrizia Palmisani e il sindaco Gianpiero Bocca, alla presenza del questore Salvatore Barilaro. “Numerose le medaglie e i premi già conferitigli in passato per importanti servizi e missioni in Italia e all’estero con cui ha onorato le nostre Istituzioni democratiche, dimostrando coraggio, altruismo e dedizione – ricordano dal Comune cesanese – Adesso è anche cavaliere della Repubblica, a coronamento di uno straordinario impegno professionale e civile. Complimenti e grazie a nome di tutta la nostra città”.

(foto: Pasquale Griesi premiato a Monza con il sindaco Gianpiero Bocca e le altre autorità)

03072024