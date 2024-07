Cronaca

SARONNO / ORIGGIO – Ieri alle 18 a Origgio in via Turati intervento di polizia locale e ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un ciclista di 65 anni che era stato investito. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi contusioni.

Nella notte all’1 intervento dell’ambulanza della Croce rossa per l’ennesimo movimentato episodio alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: è stato soccorso un 40enne che in condizioni non gravi è stato trasportato all’ospedale cittadino, non si conoscono i contorni dell’accaduto.

(foto archivio: nuovo intervento dell’ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno in centro in piazza Cadorna, In questo caso è stato soccorso un uomo di 40 anni, che è stato poi trasportato in ospedale)

03072024