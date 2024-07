Eventi

COGLIATE – In programma per venerdì 5 luglio l’aperitivo del circolo Pd, che racchiude i quattro comuni della zona Groane (Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate). Ospite dell’incontro sarà Paolo Romano, giovane consigliere regionale Pd della Lombardia.

L’appuntamento si terrà alle 19.30 al Circolo dell’Agnello (Bar AI9), in via 25 Aprile, 7 a Cogliate.

“Anche quest’anno – spiega il segretario di circolo Davide Casata – proponiamo questo appuntamento rivolto a tutti i nostri iscritti, simpatizzanti, militanti e sostenitori. Avremo il piacere di confrontarci con Paolo Romano sulle sfide del futuro e l’impegno del nostro partito su diverse tematiche, a partire dalla sanità pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e la lotta alla crisi climatica.”

“Oltre ad essere l’occasione per attivare ufficialmente la stagione del tesseramento al PD – aggiunge Casata – ci sarà per tutti la possibilità di sottoscrivere la proposta di legge sul salario minimo“.

Secondo il segretario PD: “sul lavoro non servono interventi spot, ma misure strutturali per migliorare la qualità e la dignità del lavoro. Tutti i dati di ricerca indicano che il lavoro povero è in aumento e fa precipitare i cittadini in povertà assoluta. Sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Per questo il PD si mobilita con la proposta di legge di iniziativa popolare che sarà possibile firmare anche a Cogliate.”

(foto d’archivio)

