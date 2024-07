Calcio

CERIANO LAGHETTO – Kick’n drink, la tradizionale manifestazione di fine stagione promossa dalla Frazione calcistica Dal Pozzo si è svolta lo scorso fine settimana ed anche questo volta ha fatto centro, richiamando al campo sportivo di Dal Pozzo tantissima gente. Musica, buon cibo e tanto divertimento per tutti i presenti.

“E anche questa settima edizione del Kick’n Drink si è conclusa. Una edizione importante per diversi motivi – dicono i dirigenti del club, che milita in Seconda categoria – Innanzitutto cominciamo col dire che da sempre segna il passaggio tra la passata stagione e la prossima. E già questo trait d’union è di per sé motivo valido e sufficiente. E’ stato eletto un nuovo consiglio direttivo, e questo avrà l’onere e l’onore di far progredire sui binari sino a qui tracciati il nostro progetto. E poi per concludere abbiamo organizzato per la prima volta una due giorni, due giorni in cui sono passate centinaia di persone, in cui i soci del nostro sogno collettivo si sono sbattuti per fare andare tutto alla perfezione, dalla cucina, al palco, al torneo, agli incontri di pugilato. Uno spettacolo reso possibile solo dall’aiuto di tutti”.

E con il Kick’n Drink, ricordano, “è anche iniziata la campagna tesseramento per la prossima stagione, una stagione importante, di crescita e di consapevolezza, in cui proveremo a gettare le basi per la futura crescita. E ne approfittiamo per rinnovare l’invito al tesseramento, per quel solito antico adagio a cui proprio non vogliamo rinunciare: più larga la base, più alta la cima. Grazie a tutte e tutti, ogni anno che va sarà più bello!”

‘3’72’24