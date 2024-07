Varesotto

VARESE – Alle 23 di martedì 2 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Brissago Valtravaglia sulla SS 394 per un incidente stradale. Gli operator idei pompioeri hanno collaborato con il personale sanitario a soccorrere il conducente del veicolo che, per cause ancora da chiarire, è finito contro ad un muro. E’ stato soccorso un ragazzo di 27 anni, oltre ai pompieri sono interventi carabinieri, vigili del fuoco, automedica e ambulanza della Croce rossa. Il giovane non è comunque apparso in pericolo di vita.

Da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, e da quantificare sono i danni materiali per quanto riguarda la Fiat 500 incidentata, e che comunque è apparsa decisamente malconcia.

(foto: l’auto incidentata a Brissago Valtravaglia)

03072024