SARONNO – Uomo sui binari: arrivano vigili del fuoco, Polfer e soccorsi ma lui… sta solo dormendo. a dell’incredibile l’insolita emergenza affrontata dai soccorritori intorno alla stazione di Caronno Pertusella nei pressi di piazza Sandro Pertini.

Saronno, ieri il toccante addio a Umberto Castagna “uomo di pace e serenità”.

Ci sarebbe l’impatto con l’auto guidata da una 44enne di Cogliate all’origine dell’incidente costato la vita al centauro 23enne Riccardo Legnani avvenuto lo scorso 26 giugno.

Sei persone, fra le quali due minorenni, hanno avuto bisogno di cure mediche per l’ennesimo incidente stradale avvenuto in autostrada A9 nel tratto fra lo svincolo di Uboldo Origgio e la connessione con la A8. E’ accaduto in direzione sud, ieri alle 16.15.

