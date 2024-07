iltra2

CASTELSEPRIO – Il 25 giugno 2011 il Parco archeologico di Castelseprio, con il vicino Monastero di Torba, è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco come parte del sito : “𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐛𝐚𝐫𝐝𝐢 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚: 𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 (𝟓𝟔𝟖 – 𝟕𝟕𝟒 𝐝.𝐂.)”.

Per celebrare la ricorrenza venerdì 28 giugno si è tenuta una visita guidata con l’archeologa nei siti di Castelseprio e Torba. L’evento ha offerto un percorso per tutta la famiglia, accompagnati da una archeologa professionista, per visitare il villaggio, il castrum, il ciclo di affreschi di Santa Maria foris portas, il Monastero di Torba e per toccare con mano attrezzi del mestiere.

Questa celebrazione ha rappresentato un’opportunità unica per immergersi nella storia longobarda e apprezzare l’importanza del riconoscimento Unesco ottenuto 13 anni fa.

(foto Parco archeoligico Castelseprio)

03072024