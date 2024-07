Cronaca

LIMBIATE – Lutto a Limbiate per la scomparsa di Luana Betti, deceduta in ospedale dopo il grave incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta alla fine del mese scorso. Betti, originaria dalla Toscana, viveva a Limbiate da tantissimo tempo.

Il sinistro si era verificato sabato scorso 29 giugno in corso Como quando era stata investita da una motocicletta, mentre era a piedi e stava attraversando la strada lungo la Comasina all’altezza di via Montello. Sulla moto c’era un ragazzo di 23 anni ed una ragazza di 19 anni, rimasti feriti. Ad avere la peggio, però, era stata la 58enne Betti, trasportata in codice rosso all’ospesdale San Gerardo di Monza da dove però è giunta la notizia del decesso. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia locale limbiatese.

A ricordare Luana gli amici del gruppo de “Il nascondino”, centro di apprendimento di Limbiate dove la donna operava:

Con immenso dolore, abbiamo saputo che una speciale amica del Nascondino, sabato sera ci ha lasciati: Luana Betti. Un incidente, una sorte infame se l’è portata via. Luana, la prima ad arrivare a lezione e l’ultima ad andare via. Luana, che con la sua contagiosa risata, riempiva le sale, i corridoi e travolgeva chiunque incontrasse. Luana, che ha insegnato il toscano a tutti noi! Si è portata via un pezzettino dei nostri cuori, ma ci ha lasciato in cambio la sua gioia, i sorrisi e le tante risate, per trovare la forza di andare avanti. Sarà sempre con noi.

